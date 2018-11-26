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понедельник
26.11.2018
21:22:12
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В Орле придумали проект «Учимся жить вместе»Иногда даже взрослым людям нужно учиться - доброте, пониманию того, что мы все очень разные. Именно для этого орловские общественники придумали и реализовали интересный проект.
За время четырехлетнего существования Центра социального обслуживания населения особенные девушки и парни и их педагоги стали одной большой и дружной семьей. Вместе празднуют дни рождения, радуются успехам друг друга и искренне переживают, если кто-то заболел. Досуг у них разносторонний, одно из любимых занятий - посещение детской библиотеки имени Крылова.
Летом 2018 года, в рамках участия в совместном социальном проекте с общественной организацией инвалидов «Орловские родники», особенным молодым людям выпала возможность попробовать себя в новой роли – фотомодели.
Желающих пообщаться с особенными парнями и девушками было много, вот только найти подход к ним - уже задача более сложная. Однако фотографу Антону Тимошевскому эта задача оказалась под силу.
Сейчас портреты ребят украшают окна детской библиотеки на улице Ленина, каждый прохожий, увидев их, останавливается, всматривается, возможно, задумывается. «Учимся жить вместе» - проект, который призывает всех нас задуматься о том, что у любого человека в этом мире есть то, что никто не сможет отнять - мечты.
Главные герои выставки к своей популярности относятся спокойно. Однако и на камеру не стесняются делиться о самом главном, например, о том, какое желание загадают в главную ночь года.
Антон и Денис - лучшие друзья. Ребятам всегда есть чем заняться вместе и о чем поговорить.
Антон свою жизнь хочет посвятить кулинарии. Мясные блюда и десерты – то, что у него получаются особенно вкусными. Однако в разговоре с нами признается: уже много лет в новогоднюю ночь он загадывает одно и то же желание.
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