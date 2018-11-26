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В Орле придумали проект «Учимся жить вместе»

Иногда даже взрослым людям нужно учиться - доброте, пониманию того, что мы все очень разные. Именно для этого орловские общественники придумали и реализовали интересный проект.

За время четырехлетнего существования Центра социального обслуживания населения особенные девушки и парни и их педагоги стали одной большой и дружной семьей. Вместе празднуют дни рождения, радуются успехам друг друга и искренне переживают, если кто-то заболел. Досуг у них разносторонний, одно из любимых занятий - посещение детской библиотеки имени Крылова. 
Оксана Душевина, библиотекарь центральной детской библиотеки имени И.А. Крылова: «Мы говорим и о нравственных проблемах, и о праздниках, и о временах года, и о животных. Но, как правило, больше всего им интересны какие-то арт-минутки».
Летом 2018 года, в рамках участия в совместном социальном проекте с общественной организацией инвалидов «Орловские родники», особенным молодым людям выпала возможность попробовать себя в новой роли – фотомодели. 
Любовь Марченкова и.о. зав. отделением Комплексного центра социального обслуживания населения Заводского района г. Орла: «Мы хотели, чтобы на нас обратили внимание. Бывает, заходишь в троллейбус, и водители, и контролеры говорят: «С кем вы идете? Зачем вы это делаете?». Это не очень приятно. Сейчас, когда уже полгорода посмотрели нашу выставку, люди сами хотят с нами знакомиться, сами желают придти».
Желающих пообщаться с особенными парнями и девушками было много, вот только найти подход к ним - уже задача более сложная. Однако фотографу Антону Тимошевскому эта задача оказалась под силу. 
Антон Тимошевский, фотограф: «Они открытые, не стесняются свои эмоции показывать людям. Они старались мне максимально рассказать о себе. Благодаря этому «химия» какая-то возникла. Поэтому портреты получились такие чудесные. Мне самому понравились».
Сейчас портреты ребят украшают окна детской библиотеки на улице Ленина, каждый прохожий, увидев их, останавливается, всматривается, возможно, задумывается. «Учимся жить вместе» - проект, который призывает всех нас задуматься о том, что у любого человека в этом мире есть то, что никто не сможет отнять - мечты.
Любовь Марченкова и.о. зав. отделением Комплексного центра социального обслуживания населения Заводского района г. Орла: «Вторая часть проекта называется «Кем бы я мог стать?». У них есть нереализованные мечты, у них тоже есть желания, есть мысли, чувства, они умеют радоваться , они умеют любить, они умеют уважать других, ценить».
Главные герои выставки к своей популярности относятся спокойно. Однако и на камеру не стесняются делиться о самом главном, например, о том, какое желание загадают в главную ночь года. 
Елена Холоимова, жительница г. Орла: «Я хочу выйти замуж за Мишу, это мой бойфренд. Он всегда говорит: «Лена, выходи за меня замуж и родишь мне много детей».
Антон и Денис - лучшие друзья. Ребятам всегда есть чем заняться вместе и о чем поговорить. 
Денис Черников, житель г. Орла: «Хочу стать строителем. Дом себе буду строить. Там будут жить мама, папа, я и Костик».
Антон свою жизнь хочет посвятить кулинарии. Мясные блюда и десерты – то, что у него получаются особенно вкусными. Однако в разговоре с нами признается: уже много лет в новогоднюю ночь он загадывает одно и то же желание. 
Антон Сергеев, житель г. Орла: «Хочу, чтобы были здоровые дети на земле».





Юлия Опанасюк
26 ноября 2018 года

 


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