Новости версия для печати

Коротко о главном

- «На курок бы не нажал». Обвиняемый в двух громких убийствах признался, что ему трудно смотреть в глаза родственникам погибших.

- Спасибо за то, что жизнь посвящают детям. Сегодня в администрации региона чествовали мам.

- Пристегните самое дорогое. Не для инспекторов, а ради своих детей. В регионе начались масштабные рейды

- Деньги - в развитие области. На Орловщине будет построен новый завод.

- В ритме танца. Орловские студенты готовятся к фестивалю.