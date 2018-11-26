Новости версия для печати В Орловской области будет построен новый завод Это новые рабочие места для людей и новые финансовые вливания в регион. Сегодня прошло заседание инвестиционного Совета по промышленности при губернаторе.



На заседании был подписан инвестиционный контракт с компанией «СтеМаЛ», это новый завод по производству цементно-стружечных плит. Мощностью 35 кубометров в год. Ориентировочная стоимость проекта около 4 миллиардов рублей, он даст возможность открыть около ста новых рабочих мест. Срок действия контракта - 7 лет. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Все мы знаем, что область обладает значительным потенциалом, который был активно развит и был известен в советские годы, к сожалению, большая его часть была утрачена в 90-е, и наша задача сегодня восстановить мощную индустриальную базу и сделать промышленность одной из главных точек роста региональной экономики». Проект представил директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко. Он отметил, что сегодня 41 кластер включен в реестр Минпромторга России. Общая сумма господдержки составила 7 миллиардов рублей за 2 года. Также он рассказал о возможной поддержке частных технопарков в рамках нацпроекта. В регионе могут быть запущены подобные площадки. Между правительством Орловской области и ассоциацией было подписано соглашение о сотрудничестве.





Всеволод Трифонов

26 ноября 2018 года







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