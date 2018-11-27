Новости версия для печати В Орле продолжаются матчи регионального этапа «Ночной хоккейной лиги» На этой неделе состоится встреча команд «Ледовая арена» и «Новосиль».



Болельщиков ждут 28 ноября, в Ледовом дворце микрорайона «Зареченский», начало матча в 21:40. Отметим, что орловская команда «Ледовая арена» продолжает удерживать лидирующее место в турнирной таблице дивизиона «40+». Буквально на минувшей неделе они обыграли змеевский «СЛАМС» со счетом 9:3. Всего в региональном этапе Всероссийского турнира «Ночная хоккейная лига» принимают участие шесть команд. Финальный поединок первого круга «40+» состоится 9 декабря.

Фото Евгения Масленникова





Мария Семак

27 ноября 2018 года







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