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вторник
27.11.2018
7:49:20
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В Орле продолжаются матчи регионального этапа «Ночной хоккейной лиги»На этой неделе состоится встреча команд «Ледовая арена» и «Новосиль».
Болельщиков ждут 28 ноября, в Ледовом дворце микрорайона «Зареченский», начало матча в 21:40.
Отметим, что орловская команда «Ледовая арена» продолжает удерживать лидирующее место в турнирной таблице дивизиона «40+». Буквально на минувшей неделе они обыграли змеевский «СЛАМС» со счетом 9:3.
Всего в региональном этапе Всероссийского турнира «Ночная хоккейная лига» принимают участие шесть команд. Финальный поединок первого круга «40+» состоится 9 декабря.
Фото Евгения Масленникова
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