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Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям о правилах безопасности при перевозке ребенка

Чтобы не случилось беды, детей необходимо перевозить в специальных креслах. Помимо этого рекомендуется наносить на заднее стекло автомобиля специальную наклейку, информирующую других водителей, что в салоне находятся несовершеннолетние пассажиры.



Сегодня в Орловской области состоятся профилактические рейды, в ходе которых полиция проверит соблюдение правил безопасности. Нарушителей привлекут к административной ответственности и штрафу в размере трех тысяч рублей.