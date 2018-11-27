Новости версия для печати В Орле началась подготовка к новогодним праздникам Одним из приоритетных направлений является вопрос организации безопасности.



Чтобы максимально сократить возможные ЧП во время новогодних и рождественских каникул, в Орле проведут масштабные инспекции на соответствие противопожарным требованиям в организациях, торговых центрах и в жилых домах тоже. Задача управляющих компаний – проверить подвалы, чердаки и технические помещения. Также оценят готовность пожарных дружин, уточнят планы эвакуации в местах массового посещения, проверят состояние электросетей, напомнят жителям о правилах пользования пиротехникой.





Мария Семак

27 ноября 2018 года







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