Новости версия для печати В Орле стартовал набор в студенческие отряды В молодежном движении ждут медиков, вожатых, спасателей, строителей, проводников, аграриев и других специалистов.



Подробности размещены в соцсетях, в группе штаба студотрядов. Напомним, что это организация, которая обеспечивает временной работой молодых людей. В нашем регионе функционируют 11 отрядов. За пять лет существования молодежного движения, больше полутора тысяч орловских студентов освоили дополнительные профессии, получили трудовой стаж и рекомендации работодателей без отрыва от учебы.





Мария Семак

27 ноября 2018 года







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