Новости версия для печати В Орловской области на загородной трассе пострадали три пешехода Среди них двое несовершеннолетних.



26 ноября около 21 часа водитель, управляя автомобилем «Лада-212140», двигался по автодороге Нарышкино-Сосково и в районе 29 км допустил наезд на трех пешеходов (2001 г.р., 2001 г.р., 2000 г.р.), которые двигались по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и были госпитализированы.



За прошедшие сутки на территории области зарегистрировано 21 ДТП.





Орловское Информбюро

27 ноября 2018 года







На главную страницу





