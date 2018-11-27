Новости версия для печати Орловцы стали чаще обращаться за помощью в вопросах медицины Таким наблюдением поделился член Совета Федерации Владимир Круглый.



Большинство обращений касаются проблем с лекарственным обеспечением. Причём поступают они не только во время приёмов граждан, отметил Владимир Круглый.



Помимо помощи в получении препаратов, орловцы, которых накануне принимал член Совета Федерации, просили и поддержки в предоставлении им медицинской реабилитации после тяжёлых операций. С некоторыми горожанами разговор ушёл в немного иную плоскость - больше юридическую. Но и из этого сенатор сделал полезные выводы. Владимир Круглый, член Совета Федерации РФ: «Люди понимают, что есть какие-то дефекты, пробелы в законодательстве. Люди приходят объяснить, что в этом положении этого приказа Минздрава нужно изменить, поправить. Идут не как к врачу, а как к законодателю, который занимается вопросами медицины, здравоохранения».





Анна Боева

27 ноября 2018 года







На главную страницу





