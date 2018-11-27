Новости версия для печати На Орловщине собственники недвижимости все активнее оспаривают кадастровую стоимость Комиссия Росреестра в этом году уже провела почти 40 заседаний.



Так, за 10 месяцев этого года в комиссию были поданы заявки на снижение кадастровой стоимости в отношении почти полутора тысяч объектов. 352 заявления получили положительное решение и стоимость была пересмотрена. О результатах работы говорили на коллегии ведомства.

Надежда Кацура, руководитель Росреестра по Орловской области: «В этом году у Росреестра двойной юбилей - мы отмечаем 10-летие службы и 20 лет создания в РФ системы регистрации. За это время была проделана большая работа, и сегодня мы подводим итоги».





Оксана Гранн

27 ноября 2018 года







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