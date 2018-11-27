Последние рабочие дни ноября члены партии «Единая Россия» посвятят приёму граждан

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Сегодня вопросы жителей региона рассматривал председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. Жители Мценского района обратились к нему с просьбой о помощи в реставрации одного из домов культуры. Партийный проект в данном направлении работает уже 3 года. За это время по всей области было отремонтировано 30 домов культуры. И на этом останавливаться не будут. Потому амчане получили положительный ответ, также как и жители Покровского района, попросившие у Леонида Музалевского помощи в издательстве книги об орловских героях Великой Отечественной войны и послевоенных лет.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Эта книга должна быть не только в библиотеках школ, но, в том числе, в сельских библиотеках. Конечно, партия откликнется, мы найдём денежные средства, чтобы издать эту книгу».





Антон Киселёв

27 ноября 2018 года







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