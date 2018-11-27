Новости версия для печати Личный рекорд установил главный турнир Орловского района по дзюдо Такое количество участников - больше 300 - на первенство заявилось впервые.



Спортсмены приехали в составе 23 команд из городов России - Брянска, Липецка, Тулы, Курска, Санкт-Петербурга и других. 24-й стала сборная Минска. Соревнования длились больше 7 часов. Спортсмены боролись в 22-х весовых категориях. Хозяева первенства - дзюдоисты Орловского района - взяли одну золотую и 3 серебряные медали.

Евгений Григорьев, тренер сборной Орловского района по дзюдо «Это третий турнир. Раньше у нас не было представителей дружественных государств. У нас были представители других городов. На прошлом турнире было 16 городов и 20 команд. В этот раз мы перебили этот рекорд».





Антон Киселёв

27 ноября 2018 года







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