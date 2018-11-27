Новости версия для печати Сегодня в Орле состоялось заседание Совета по защите прав потребителей Заседание прошло в областной администрации.



Говорили об удручающих результатах проверки молочной продукции в детских садах и школах. Немалая часть оказалась фальсификатом. Производителям некачественных продуктов до устранения нарушений запрещено производство



Подняли тему и перехода системы ветеринарной сертификации в электронный вид. Предпринимателям она известна как «Меркурий». Разработана программа для создания единой информационной среды в ветеринарии и повышения биологической и пищевой безопасности. Рассчитывают, что с ее введением значительно сократится время на оформление сопроводительных документов. Уже сейчас в месяц их регистрируют более 1 миллиона.



На сегодняшнем заседании Совета по защите прав потребителей глава региона Андрей Клычков поднял вопрос массовой проверки заправочных станций. Поводом послужил инцидент, произошедший на Ливенской заправочной станции. Случай попал в сводки федеральных СМИ.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Пистолет лежит на колонке, счетчик тикает, бензин не поступает, деньги уходят. Ливенская заправка прозвучала на федеральном уровне. Это ситуация, которая требует проверки не одной заправки, а всей сети. Нет ли подобных повторений у нас в регионе?»





Анна Вайсергисер

27 ноября 2018 года







На главную страницу





