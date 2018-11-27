Новости версия для печати Этой зимой в Орле откроют свыше тридцати спортивных объектов Будут работать хоккейные корты, ледовые площадки и лыжные трассы.



В каждом районе города обеспечат условия для активного отдыха. К примеру, покататься на лыжах можно будет в Парке Победы, в Медведевском лесу, в лесополосе Лужки и возле спорткомплекса «Южный». А на центральной площади Орла вновь зальют каток.





Анна Боева

27 ноября 2018 года







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