Новости версия для печати Сегодня у православных христиан начинается Рождественский пост Он завершится в ночь с 6 на 7 января, с восходом первой звезды.



Все эти дни, согласно православному уставу, нужно жить, соблюдая важные правила – посещать церковь, не омрачать душу плохими мыслями и тем более делами, помогать ближним и не употреблять в пищу продукты животного происхождения. Этот пост не такой строгий, как Пасхальный, есть дни, когда дозволяется масло и рыба. Людям с хроническими заболеваниями не обязательно придерживаться строгих ограничений в питании, а вот основам поведения желательно следовать всем без исключения. Рождество Христово — одно из главных церковных событий, и подготовиться к нему нужно достойно.





Мария Семак

28 ноября 2018 года







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