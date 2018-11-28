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Губернаторский камерный хор «Лик» приглашает орловцев принять участие в благотворительной акции

Музыканты решили помочь руководству школы собрать необходимые принадлежности для детских кружков. Для занятий не хватает канцтоваров, наборов для вышивки. Сейчас в этой школе живут 85 детей в возрасте от 7 до 16 лет.

Всех, кто решит помочь в сборе, ждут в орловской филармонии по адресу: ул. Ленина, д. 23 . Акция продлится до 5 декабря. 6 декабря хор «Лик» отправится в школу с концертом и отвезет детям подарки.