Новости версия для печати Орловские студенты стали победителями и призерами IV Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс» проходил в Москве.



Как сообщает информационный портал Орловской области, в состав команды нашего региона вошли учащиеся образовательных организаций области, ставшие победителями регионального этапа чемпионата. Они соревновались в 13 компетенциях. Студент первого курса Орловского технологического техникума Никита Левченко занял 1-е место в компетенции «Разработчик виртуальной и дополненной реальности». Студентка третьего курса Орловского базового медицинского колледжа Ольга Черкасова заняла 3-е место в компетенции «Медицинский и социальный уход». Студент Орловского технологического техникума Владислав Остроухов удостоен Диплома «За оригинальный подход к решению задания» в компетенции «Веб-дизайн». IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс» стал самым массовым в мире по количеству участников, объединив около 1200 человек в возрасте от 14 до 65 лет, из 83 регионов России. Соревнования проходили в течение трех дней по 73 профессиям – 57 основным и 16 презентационным компетенциям, отдельно для каждой из трех категорий: школьников, студентов и специалистов.





Орловское Информбюро

28 ноября 2018 года







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