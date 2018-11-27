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Орловский госуниверситет экономики и торговли на несколько дней превратился в танцплощадку

Творческий марафон объединил более 500 танцоров, причем это не только студенты разных вузом, но и школьники. Они создали на сцене настоящую красочную феерию.

Большой зал ОрелГУЭТ стал площадкой огромного танцевального притяжения. На сцене один коллектив сменял другой. С каждым выступлением градус восторга повышался не только у зрителей, но и у самих участников.
Виктория Глютина, руководитель студии танца «Продвижение» (п. Кромы): «Здесь очень дружелюбная, яркая атмосфера, танцоры поддерживают друг друга, у нас нет здесь конкуренции. Танец это самое классное, что есть в мире, мы любим сюда приезжать, прекрасная организация».
Фестиваль современного танца No Limit в ОГУЭТ мероприятие не разовое, с каждым годом оно только набирает обороты и привлекает все больше участников. 
Елена Сотникова, ведущий научный сотрудник ОрёлГУЭТ: «Для университета это, конечно же, опыт проведения таких мероприятий. Мы проводим такие мероприятия не один раз, и год от года это позволяет нашим детям увидеть, что наш вуз действительно с распростертыми объятиями встречает всех».
Руководство вуза всегда поддерживает творческие молодежные порывы. И не только своих студентов. 
Андрей Тюрюканов, председатель первичной профсоюзной организации ОрёлГУЭТ: «Наши активисты профсоюзной организации Орловского университета экономики и торговли не смогли обойти своим вниманием фестиваль No Limit и пришли поддержать всех участников».
На фестивале не было фаворитов, каждый коллектив встречали и поддерживали на ура. Ведь это не конкурс, а лишь возможность показать себя и получить бесценный опыт перед более масштабными стартами. Среди участников были команды, которым предстоит покорить уже всероссийский танцевальный олимп.
Алиса Жутаева, участница студии танца «Продвижение» (п. Кромы): «Мы едем через несколько дней на фестиваль в Москву, надеемся, что там все пройдет хорошо».
Почти два часа на сцене ОГУЭТ длился праздник жизни, энергии и взрывного креатива, но на этом танцевальный марафон не закончился. Впереди ребят ждут еще два мастер-класса от настоящих профессионалов современной хореографии.
 





Оксана Гранн
27 ноября 2018 года

 


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