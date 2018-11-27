Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Куда целился - неясно, но попал - в оперативные сводки. В Тульской области в закрытых охотугодьях задержали высокопоставленного орловского полицейского. - Еще одно разноцветное чудо. Сегодня в парке запустили отремонтированный фонтан. - Прощай, оружие, - до 21 года. Орловские парламентарии предлагают изменить Федеральный закон. - Особенности «ливенского бензина». Губернатор поднял вопрос массовой проверки заправок. - Рисовать на стенах - разрешается. Юные художники по-своему провели косметический ремонт. СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

27 ноября 2018 года







На главную страницу





