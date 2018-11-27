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Начальник Троснянской полиции оказался в центре громкого скандала

Он был задержан в Тульской области на территории закрытых охотугодий. Полицейского подозревают в браконьерстве. Кроме того, высокопоставленному стражу порядка может грозить обвинение в незаконном обороте оружия.

Как скоро тульские охотинспекторы узнали бы, с кем именно имеют дело, неизвестно. Однако задержанный ими на территории заказника охотник поспешил представиться начальником райотдела. Но его должность на егерей впечатления не произвела. Вскоре выясняется: по лесным дебрям начальник Троснянской полиции Летуновский отправился с нелегальным карабином.

Оружие, которое высокопоставленный полицейский взял «на прогулку», отмечают в охотнадзоре, - не на зайца и не на утку. С таким промышляют крупного копытного зверя. Известно, что лицензии на лося или косулю охотникам выдают довольно редко, и даже разрешение на добычу кабанчика охотники обычно берут в складчину, оно стоит недешево. В орловском УМВД Летуновского уже считают бывшим коллегой и готовятся с ним расстаться.
 
Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Начальником УМВД назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник, допустивший нарушения, будет уволен из органов внутренних дел. Его непосредственные руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».
Против Летуновского возбуждено уголовное дело по статье 222 – «незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Расследование ведет управление СК по Тульской области.





Иван Суверин
27 ноября 2018 года

 


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