Новости версия для печати

Начальник Троснянской полиции оказался в центре громкого скандала

Как скоро тульские охотинспекторы узнали бы, с кем именно имеют дело, неизвестно. Однако задержанный ими на территории заказника охотник поспешил представиться начальником райотдела. Но его должность на егерей впечатления не произвела. Вскоре выясняется: по лесным дебрям начальник Троснянской полиции Летуновский отправился с нелегальным карабином.



Оружие, которое высокопоставленный полицейский взял «на прогулку», отмечают в охотнадзоре, - не на зайца и не на утку. С таким промышляют крупного копытного зверя. Известно, что лицензии на лося или косулю охотникам выдают довольно редко, и даже разрешение на добычу кабанчика охотники обычно берут в складчину, оно стоит недешево. В орловском УМВД Летуновского уже считают бывшим коллегой и готовятся с ним расстаться.

Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Начальником УМВД назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник, допустивший нарушения, будет уволен из органов внутренних дел. Его непосредственные руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

Против Летуновского возбуждено уголовное дело по статье 222 – «незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Расследование ведет управление СК по Тульской области.