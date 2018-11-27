Новости версия для печати Депутаты Облсовета предлагают увеличить возраст на право покупки длинноствольного и охотничьего оружия Еще в 2014 году были внесены поправки в федеральный закон. Они увеличили до 21 года возраст, когда можно покупать огнестрельное оружие ограниченного поражения. Но на длинноствольное оружие и охотничье ружьё это не распространялось. Их можно официально купить уже в 18 лет.



Орловские депутаты подготовили обращение к своим коллегам в Госдуму - поднять возрастной ценз и на эти покупки до 21 года.





Татьяна Напольских

27 ноября 2018 года







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