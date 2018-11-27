Новости версия для печати Сегодня орловская областная комиссия по чрезвычайным ситуациям подвела итоги пожароопасного периода Как сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Орловской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Александров, по состоянию на 26 ноября на территории области зарегистрировано 589 пожара. Погибли 38 человек, получили травмы 35.



Основная доля пожаров от общего числа приходится на жилой сектор - 400 пожаров, сообщает информационный портал Орловской области. Несмотря на сложности, связанные с природным и человеческим факторами, огнеборцам Орловщины удалось не допустить крупных огненных ЧП регионального масштаба. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Слова благодарности уже сейчас можно высказать всем силам и средствам, которые были задействованы, по недопущению крупных лесных пожаров. Непростые были погодные условия, стояла засуха. Прошу учесть тот опыт, который был накоплен в 2018 году, для работы в 2019 году». Андрей Клычков обратил внимание всех заинтересованных служб и ведомств, а также органов местного самоуправления на вопросы, связанные с проведением новогодних и рождественских праздников. Всего на территории региона планируется более 700 мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей. На всех объектах спланирован комплекс надзорно-профилактических мероприятий.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области







Иван Суверин

27 ноября 2018 года







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