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Появился малыш? МФЦ поможет

Когда в семье появляется малыш, помимо домашних хлопот прибавляется и бумажная волокита. Предстоит оформление, к примеру, свидетельства о рождении и СНИЛСа? МФЦ позволит сделать это без ожидания в очередях. Там помогут оформить Личный кабинет на портале госуслуг и расскажут, как им воспользоваться.

С появлением второго ребенка, также через портал госуслуг, можно оформить государственный материнский капитал.

Елена Быковская, специалист по приему и выдаче документов: «Молодая семья может получить достаточно большое количество востребованных услуг в режиме одного окна у одного специалиста МФЦ в течение часа при предъявлении минимального пакета необходимых документов».

Занять очередь в детский сад, не выходя из дома, и подать заявление в школу можно также на Едином портале государственных и муниципальных услуг, причем с любого носителя с выходом в интернет.