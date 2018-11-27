Новости версия для печати В центральном Парке Орла запустили отремонтированный фонтан Правда, всего на пару часов. Таким образом подрядчик сдал свою работу.



Теперь рабочим предстоит очистить всю систему от воды и законсервировать оборудование до весны. Напомним, что в первый этап реконструкции Городского парка было вложено больше 50 миллионов рублей. Андрей Клычков, губернатор и председатель правительства Орловской области: «Этот фонтан - это второй этап в городском парке. Мы сделали входную группу и запустили фонтан. Теперь определим те объёмы, работ которые будут проводиться на следующий год».









Антон Киселёв

27 ноября 2018 года







На главную страницу





