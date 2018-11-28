Новости версия для печати В Орле на улице Московской был сбит пешеход ДТП произошло утром 27 ноября.



27 ноября в 10:25 водитель, управляя автобусом Паз-32054, следовал по ул. Московской и в районе дома №175 допустил наезд на пешехода - мужчину 1936 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу им. Семашко, госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 12 ДТП





Вести-Орёл

28 ноября 2018 года







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