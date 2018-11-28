Новости версия для печати В Орловской области за нарушение продажи спиртосодержащей непищевой продукции были составлены административные протоколы на 60 человек С реализации снято почти 2 тысячи флаконов, это 197,5 литров.



Различные лосьоны и дезрастворы ежегодно становятся причинами отравлений. Правда, их число снижается. В сравнении с 2016 годом – в 2,5 раза, с 106 до 43 случаев. Уменьшилось и число летальных исходов.





Татьяна Напольских

28 ноября 2018 года







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