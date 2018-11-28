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Фонтан в городском парке понравился орловцам

В Орле на один светомузыкальный фонтан стало больше. Накануне, несмотря на ноябрьский минус, официально открыли после реконструкции главный фонтан областного центра. В тестовом режиме он проработал всего пару часов. Но горожане смогли в полной мере оценить его и решили, что уже весной новый фонтан станет доминантой паркового ансамбля.

Как и было обещано, подрядчик завершил все работы до конца ноября. А сделано было немало: отремонтирована чаша фонтана, установлены новые насосы, полностью обновилась система управления фонтаном - теперь она электронная. Но главная особенность, создающая настроение, это светомузыкальное оборудование.

Тестовый запуск фонтана прошёл без сбоев. Не помешала даже минусовая температура. Теперь рабочим предстоит полностью законсервировать объект до весны.

Реконструкция фонтана проводилась в рамках первого этапа большого ремонта парка культуры и отдыха. Дополнительно подрядчик заменил асфальт плиткой, восстановил гранитные ступени со стороны улицы Горького и обустроил пандусы. В общем на все проделанные работы было выделено 56 миллионов рублей.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Этот фонтан - это второй этап в городском парке. Мы сделали входную группу и запустили фонтан. Теперь определим те объёмы, работ которые будут проводиться на следующий год».
На этот год подрядчику осталось лишь доделать светодиодную подсветку входной группы. Также стоит отметить, что на все работы есть гарантия.


Антон Киселёв
28 ноября 2018 года

 


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