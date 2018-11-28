Новости версия для печати Сегодня Орловский областной суд вынес приговор по громкому уголовному делу Владимира Мухина Он подозревался в убийствах крупного столичного чиновника Андрея Уварова и бывшего гендиректора «Орелстроя» Владимира Соболева.



Кроме того, обвиняемому инкриминировали вымогательство в особо крупном размере и незаконный оборот оружия.



Суд счел вину подсудимого доказанной и приговорил Мухина к 21 году колонии строгого режима, к штрафу в размере 500 тысяч рублей и ограничению свободы на срок 1 год 6 месяцев.





Иван Суверин

28 ноября 2018 года







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