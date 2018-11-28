Новости версия для печати Жители села Стрелецкого совместно с властями пытаются организовать каток Герои нашего следующего сюжета хотят обновления. Несколько лет они выходят с инициативой организации катка для детей в своем поселке. И местная и районная власть пошла людям на встречу - деньги выделены, но корректировки идей от жителей продолжаются.



Вернуть зимние забавы сегодняшним детям - такой клич бросил по всему поселку Владимир Фомин два года назад



Наша съемочная группа уже приезжала в Стрелецкое, когда идеи по восстановлению катка, который существовал 40 лет назад, только зарождались у жителей поселка.



В итоге активные жители, спустя два года, добились положительного решения. В Стрелецком каток будет! Власти выделили необходимые суммы, уже даже привезли борт. Но тут столкнулись с новой проблемой - место, где должен находиться каток, не подходит. Всему виной детская зимняя горка, которая будет упираться в борт ледовой площадки.



Теперь жители просят построить каток не на выбранном ранее месте, а на 20 метров дальше. Там будут заниматься хоккеем 15-25-летние спортсмены. А старую площадку оставить для детей. В итоге получается целых два катка.



Но возникла еще одна проблема. В общежитии, которое находится рядом с горкой, жильцы не хотят слушать шум под своими окнами, к тому же, как они утверждают, приходят хулиганы и обижают их детей.



Инициатор Владимир Фомин собрал уже более 50 подписей за то, чтобы каток был в другом месте, а порядок он гарантирует лично. Тем временем власти уверяют, что все вопросы решаются совместно с жителями, но всегда есть отдельные граждане, которые чем-то недовольны.

Николай Головко, первый замглавы администрации Орловского района: «На первую половину катка выделено порядка 150 тысяч рублей, будет организовано катание детей зимой, с гражданами мы согласовали. Почему оставляем каток пока на старом месте? Потому что вода рядом и удобно заливать каток». Мало того, для детей будет сделана раздевалка. Сейчас рассматривается старое подвальное помещение общежития, в ближайшее время туда должна выехать комиссия для оценки восстановления этого места. Ну а в данном случае все желания и корректировки, как заверяют районные власти, будут учтены.





Всеволод Трифонов

28 ноября 2018 года







На главную страницу





