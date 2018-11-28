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Орловской области почти треть населения составляют граждане пожилого возраста

Забота о старшем поколении - стала темой дня для медиков региона. Её рассматривали на семинаре пилотного проекта «Отцы и дети», который проходит на Орловщине при поддержке Министерства здравоохранения страны. В мероприятии приняли участие не только орловские медики, но и столичные специалисты. На семинаре рассмотрели вопросы, связанные с деменцией, с проблемами памяти у пожилых людей.

Минздрав России сейчас рассматривает программу, разработанную специалистами по когнитивным расстройствам. Она рассчитана до 2025 года и предусматривает внедрение систем профилактики, раннего выявления, диагностики и лечения деменции у пожилых людей. Почему это актуально? По оценкам экспертов всемирной организации здравоохранения, два миллиона россиян старше 65 лет уже страдают от распада психических функций.
Элен Мхитарян, зав. лабораторией нейрогериатрии и когнитивных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова: «Наша задача подключить всех специалистов, чтобы выявлять этих пациентов именно на стадии умеренных когнитивных нарушений».
Самое распространённое заболевание, сопровождающееся деменцией, - болезнь Альцгеймера. Последние официальные данные Минздрава, насчитывающие 8800 зарегистрированных случаев этой болезни, датируются 2014 годом. С тех пор статистика не обновлялась, отмечают специалисты. При этом специфическое лечение получают лишь 5 % из них. Ухудшает ситуацию и плохая информированность населения, ведь многие семьи пациентов считают, что это нормально, когда у пожилого человека плохая память.
Элен Мхитарян, зав. лабораторией нейрогериатрии и когнитивных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова: «Конечная цель - создать регистр пациентов с деменцией и контроль показателей смертности от болезни Альцгеймера и других деменций».
Регистр позволит реализовать вторую часть программы - оказание социальной помощи пациентам, как это сделано во многих странах Европы. По завершении лечения врачи передают больного в руки соцслужб, для ухода за ним. Работает это и в обратную сторону. Поэтому необходимо налаживать межведомственное сотрудничество в этом направлении.
Андрей Клычков, губернатор и председатель правительства Орловской области: «Любой регион РФ, и Орловская область не исключение, где около трети населения это люди старшего возраста, требуют особого внимания. Мы поставили перед собой задачу: сегодня и департамент соцзащиты и департамент здравоохранения должны максимально активно погружаться именно в вопросы работы с людьми старшего возраста, тем более, если мы говорим о таких категориях, как деменция».
Также будет рассмотрен вопрос и о включении Орловской области в пилотный проект реализации программы по профилактике заболеваний, которые могут сопровождаться деменцией.


Антон Киселёв
28 ноября 2018 года

 


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