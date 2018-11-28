Новости версия для печати Сегодня в Орле проходит конкурс допризывной молодежи «Державы Российской Орлы» В областной центр съехались ребята со всего региона.



Сформировано пять команд. Первый этап конкурса проходил на базе военно-исторического музея. Это было логическое испытание и викторина. С тестовыми заданиями участники справились быстро.



Чуть позже проверят физические способности в рамках спортивного турнира. И завершит все творческий конкурс, где каждая команда должна будет рассказать о герое Великой Отечественной войны.

Наталья Шуплецова, ведущий методист аналитического информационного отдела: «Принимают участие ребята допризывного возраста от 16 лет. Цель конкурса - военно-патриотическое воспитание нашей молодежи». Приурочили мероприятие ко Дню конституции Российской Федерации, который отмечается в нашей стране 12 декабря. Итоги конкурса подведут уже сегодня вечером.





Анна Вайсергисер

28 ноября 2018 года







На главную страницу





