Новости версия для печати В громком уголовном деле высокопоставленных орловских полицейских появились новые эпизоды Это удалось выяснить корреспонденту ГТРК «Орел» из собственных источников в Следственном комитете.



Напомним, заместителя начальника полиции регионального УМВД Федора Козина и начальника Железнодорожного отделения БЭП Павла Клёнышева задержали по подозрению в получении ими взятки в особо крупном размере от предпринимателя.



Как сообщили нам в органах следствия, выявлены и другие эпизоды получения Козиным взяток, которым также будет дана правовая оценка. Козину проведена психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа, в ходе которой подтверждена его полная причастность к совершению данного преступления. Козину и Клёнышеву предъявлено обвинение в получении взяток. Расследование продолжается.





Иван Суверин

28 ноября 2018 года







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