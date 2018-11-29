Новости версия для печати В Орловской области началась профилактическая акция «Месяц безОпасности» Особое внимание уделят многодетным семьям и учреждениям, в которых дети находятся круглосуточно - больницы, интернаты, дома ребенка.



Помещения тщательно обследуют, проверят состояние отопительных систем, электрической проводки. Планируется установка пожарных сигнализаций, а так же ремонт печного отопления в домах, где проживают многодетные семьи. Работы в этом случае будут проводиться бесплатно. Основная цель месяца безопасности – максимально снизить риск возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.





Мария Семак

29 ноября 2018 года







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