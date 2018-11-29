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В Ливнах открылся пункт передержки животных

Для животных выделили помещение площадью больше ста квадратных метров. В нем четыре комнаты – две для собак и две для кошек.

Добровольцы отмечают, что это не приют, а своего рода стационар, в который принимаются безнадзорные животные, нуждающиеся в оперативной ветеринарной помощи или стерилизации. Надоевших домашних животных или «лишнее» потомство сдавать в этот пункт нельзя.

Организация «4 лапы» ведет свою деятельность на безвозмездной основе, поэтому нуждается в благотворительной помощи: средствах по уходу за животными, наполнителем для лотков, корме для собак и кошек.



