В Ливнах открылся пункт передержки животных

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четверг
29.11.2018
14:40:22
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В Ливнах открылся пункт передержки животныхК этому событию волонтеры организации «4 лапы» шли не один месяц. Активисты получили президентский гранд в рамках проекта «Цепочка добра» и теперь воплотили идею в жизнь.
Для животных выделили помещение площадью больше ста квадратных метров. В нем четыре комнаты – две для собак и две для кошек.
Добровольцы отмечают, что это не приют, а своего рода стационар, в который принимаются безнадзорные животные, нуждающиеся в оперативной ветеринарной помощи или стерилизации. Надоевших домашних животных или «лишнее» потомство сдавать в этот пункт нельзя.
Организация «4 лапы» ведет свою деятельность на безвозмездной основе, поэтому нуждается в благотворительной помощи: средствах по уходу за животными, наполнителем для лотков, корме для собак и кошек.
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