Новости версия для печати Сотрудники орловской Госавтоинспекции регулярно дежурят на железнодорожных переездах Как отмечают в ведомстве, водители нередко пренебрегают правилами безопасности, рискуют, стремясь проехать на запрещающий сигнал.



За этот год инспекторы пресекли практически тысячу триста нарушений. Кроме того, в ходе рейдов обследуют и сами железнодорожные переезды - соответствуют ли они нормативным документам.





Мария Семак

29 ноября 2018 года







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