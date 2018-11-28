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Коротко о главном

- Вода не только камень точит, но и многоквартирный дом. Как спасти его от разрушения?

- По десять с половиной лет - за прерванную жизнь. Сегодня суд огласил приговор Владимиру Мухину.

- Готовь план благоустройства - зимой. В администрации области обсудили работы будущего года.

- Время для размышления и покаяния. Сегодня начался Рождественский пост.