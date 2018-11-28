Новости версия для печати Сегодня в Орле депутат Госдумы Николай Земцов провел прием граждан Вопросы, с которыми обратились граждане, касались лекарственного обеспечения, транспортных, миграционных проблем, получения жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг.



Говорили, в том числе, и об индексации материнского капитала, к 2021 году он составит 489 тыс. рублей. Пока действие этой программы продлено до 2021 года, но рабочая группа «Единой России» уже направила в правительство страны предложение о продлении программы до 2024 года.





Татьяна Напольских

28 ноября 2018 года







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