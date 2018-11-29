Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 15 ДТП Из них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили телесные повреждения, среди них один ребенок.



28 ноября в 16:20 водитель автомобиля «Мерседес Бенц» следовал по автодороге Орел – Перемышль - Белев и в районе 203 км допустил наезд на девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, госпитализирован в ДОКБ.



28 ноября в 17:08 водитель автомобиля «Рено Логан», при движении по ул. Ленина в районе д. 43 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был госпитализирован в травматологию больницы им. Семашко.





Орловское Информбюро

29 ноября 2018 года







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