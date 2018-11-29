Новости версия для печати Орловцев приглашают присоединиться к Всероссийской акции «100 тысяч новых елок в стране» Проект предлагает подарить родным и близким к Новому году несколько живых деревьев.



Флешмоб впервые прошел три года назад, за это время высадили больше 380 тысяч деревьев в 16 регионах страны.



Чтобы принять участие в экологическом проекте, нужно зайти на сайт «Посадилес. Ру», сделать пожертвование и оформить сертификат о вкладе в восстановление леса. Молодые ели посадят весной силами активистов движения ЭКА. После посадки сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев.





Анна Боева

29 ноября 2018 года







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