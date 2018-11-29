Тургеневский Орел - в объективе фотоаппарата

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четверг
29.11.2018
14:39:56
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Тургеневский Орел - в объективе фотоаппаратаТеатр «Свободное пространство» объявил творческий конкурс.
К участию приглашаются и профессионалы, и любители. Принимаются снимки, связанные с писателем – это могут быть места, которые любил Тургенев или упоминал в своих произведениях, репортажи с праздничных мероприятий, прошедших в областном центре.
Подать работы на конкурс можно до понедельника включительно, это 3 декабря. Фотографии должны быть формата А3.
Все предоставленные снимки будут размещены на выставке «Орел Тургеневский» в фойе театра во время проведения первого Всероссийского фестиваля «Месяц в деревне».
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