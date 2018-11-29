Новости версия для печати Тургеневский Орел - в объективе фотоаппарата Театр «Свободное пространство» объявил творческий конкурс.



К участию приглашаются и профессионалы, и любители. Принимаются снимки, связанные с писателем – это могут быть места, которые любил Тургенев или упоминал в своих произведениях, репортажи с праздничных мероприятий, прошедших в областном центре.



Подать работы на конкурс можно до понедельника включительно, это 3 декабря. Фотографии должны быть формата А3.



Все предоставленные снимки будут размещены на выставке «Орел Тургеневский» в фойе театра во время проведения первого Всероссийского фестиваля «Месяц в деревне».











Анна Боева

29 ноября 2018 года







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