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Сегодня состоялось очередное заседание орловского Горсовета

Депутаты в первом чтении приняли проект бюджета на следующий год. Обошлось без корректировок. Помимо этого народные избранники установили новые правила благоустройства и санитарного содержания областного центра.

Руководителям города, по рекомендации депутатов и специалистов КСП, предстоит принимать кадровые решения в структуре управления коммунальным хозяйством. Проверки показали, что при заключении контракта по закупке песко-соляной смеси на зиму управления потратило на 9 миллионов рублей больше положенного.

Городское управление коммунальным хозяйством нанесло ущерб бюджету Орла размером в 9 миллионов рублей. Такое заключение сделали специалисты контрольно-счётной палаты после проверок конкурсных процедур по закупке песко-соляной смеси областным центром на зиму. Вопрос был рассмотрен сегодня на сессии Горсовета ещё до того, как народные избранники приступили к повестке дня. Депутаты выдвинули главе администрации города свои требования, которые больше были похоже на ультиматум.
Владимир Негин, зампред орловского Горсовета: «Считаю необходимым, провести служебную проверку по всем фактам, изложенным в данных проверках. В случае их подтверждения уволить руководителя УКХ Климову Светлану Александровну и всех лиц, причастных к данным нарушениям».
Глава городской администрации заверил, что проверка уже ведётся. Помимо поиска виновных, депутаты рекомендовали Александру Муромскому решить, как вернуть в бюджет эти средства. И на декабрьской сессии полностью отчитаться по данному факту. На месяц был отложен и вопрос увеличения тарифов на проезд в общественном транспорте. Изначально он был и в повестке сегодняшнего заседания и прошёл обсуждение в профильном комитете. А на заседании депутатов выяснилось, что городские чиновники оказались не готовы предоставить все необходимые документы.
 
В свою очередь, генеральный директор Трамвайно-троллейбусного предприятия Александр Коровин потребовал компенсировать предприятию долги, если тарифы останутся прежними.
 
Основная повестка началась с самого актуального в конце каждого года вопроса - бюджет. По оценкам финансистов в 2019-м доходная часть городской казны составит 5,5 миллиардов рублей. Расходы будут ей почти равны - разница составит 2 миллиона 600 тысяч в пользу затрат. При этом в следующем году бюджет Орла сможет сократить муниципальный долг больше чем на полмиллиарда рублей, прогнозируют специалисты финансового блока. И всё своими силами.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Проект бюджета, который представлен сегодня депутатам, на 2019-й и плановый период 2020- 2021 годов не предусматривает привлечение коммерческого кредита».
Также народные избранники приняли новые правила благоустройства и уборки Орла, которые всю осень обсуждались с жителями областного центра. Они полностью определяют обязательства и механизмы их распределения между собственниками помещений всех строений города.
 





Антон Киселёв
29 ноября 2018 года

 


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