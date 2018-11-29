Новости версия для печати Сегодня в Шаблыкинском районе восемь человек из категории детей-сирот получили ключи от собственных квартир В этом торжественном мероприятии принял участие губернатор области Андрей Клычков и представители районной власти.



Многоквартирные дома, в том числе и для детей-сирот, появились в переулке Луговом. Всего новоселье сегодня отметили восемь человек. Они получили не только ключи, но и полезные в быту подарки. Также Андрей Клычков принял участие в открытии после реконструкции дороги Шаблыкино - Юшково.





Анна Боева

29 ноября 2018 года







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