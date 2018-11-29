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Сегодня в Орле состоялся финал областного конкурса чтецов, посвященный творчеству И. С. Тургенева

Первый этап конкурса стартовал еще в сентябре, и его итоги подводились в школах и институтах. Сегодня в библиотеке им. Бунина собрались 25 самых лучших чтецов области, которые выбрали разные произведения классика для того, чтобы продемонстрировать свое литературное мастерство.

Самая главная цель конкурса - привлечь внимание молодежи к литературному наследию нашего великого земляка. И в этом году в области откликнулось почти 200 человек - рекордное количество участников.
Татьяна Лисина, главный библиотекарь Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина: «Такая форма конкурса избрана, потому что это близко молодежи: они хотят быть первыми, они хотят заявить о себе, и мы предоставляем им возможность заявить о себе в присутствии жюри, которое состоит из преподавателей Орловского института культуры и руководителей орловских театров это большое дело».
Большая часть чтецов - из районов. Это и Мценск, родная земля Тургенева, и Кромы, и Сосково. Старшеклассники не только продемонстрировали безукоризненное знание творчества писателя, но многие из них постарались поддержать свое выступление и костюмами. А кому-то, как Марии Петровой, и костюм не понадобился - она считает, что все дело тут исключительно в мастерстве.
Мария Петрова, участница конкурса (п. Хотынец): «Я считаю, что костюм это не главное, главное это прочтение, это анализ текста, как я понимаю текст. Костюм это какое-то сопровождение своего монолога, это вторично».
Жюри с этим согласно. Художественные руководители двух театров, педагоги института культуры оценивают прежде всего, умение подать материал, представить себя в той эпохе, быть органичным. Александр Поздняков из Кром удивил жюри не только прекрасным артистичным чтением тургеневских «Певцов», но и тем, что запел сам.
Светлана Гавдис, заслуженный работник культуры РФ, член жюри: «Как мы говорим, нужно нарисовать картинку-видение, потому что читать Тургенева очень сложно, хотя это очень интересно, и мне кажется, очень обогащает человека, который знает материал тургеневский».
Валерий Лагоша, художественный руководитель театра «Свободное пространство», председатель жюри: «Они понимают, что они говорят, понимают, что читают - это дефицит сейчас вообще. И, самое главное, что они читают. И я понимаю, что читают они не по электронным гаджетам, у них страницы шелестят, и это дорогого стоит».
Прозвучали отрывки из произведений «Дворянское гнездо», оно держит первенство по выбору ребят, «Муму», «Певцы», «Рудин» и многих других. За учеников болеют педагоги, они волнуются больше, чем сами участники, но волноваться им на самом деле незачем, они уже на «отлично» сделали свое дело - привили ребятам вкус к хорошей литературе и смогли увлечь их чтением. Так что жюри предстоял непростой выбор, поэтому и первых места оказалось два. Лучшими чтецами в области стали Александр Поздняков из Кром и Полина Пчелкина из Мценска.
 





Эва Стасюлевич
29 ноября 2018 года

 


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