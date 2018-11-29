Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
29.11.2018
22:42:42
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Быть волонтером - с детства

Как сделать досуг дошкольников не только интересным, но и увлекательным? Этот вопрос не перестает волновать коллектив детского сада № 81 города Орла. Сначала вместе со всей страной его воспитанники стали сдавать нормы ГТО. Теперь, поскольку здесь уверены, что тело развивает спорт, постигают азы бадминтона. За творчество отвечает программа арт-технологии «Теремок». А объединяет все инновации - волонтерское движение.

В Детском саду № 81 спорт в приоритете. Там занимаются художественной гимнастикой и космическим бадминтоном. Это часть новой физкультурной программы, пока их разработано семь.
Елена Ступаева, инструктор по физической культуре детского сада №81: «В течение двух с половиной месяцев мы занимаемся, у детей получается. Развиваются все качества - и внимание, и сосредоточенность, и целеустремленность, поэтому бадминтон дает всестороннее развитие».
А еще, это единственный детский сад, где в каждой группе есть волонтеры. Кто-то заботится о птицах, кто-то теперь знает все о пчелах. И абсолютно все знают, что такое добро и бескорыстная помощь.
 
Детское волонтерское движение здесь зародилось в 2014-м, тогда стартовал проект «Под флагом добра». С тех пор его не отпускают.
Ольга Кузнеченкова, заведующая детским садом №81: «Проект направлен на поиск нетрадиционных путей укрепления здоровья ребенка и стремления воспитанников и их родителей к здоровому образу жизни. В детском волонтерском движении реализуется потенциал дошкольников в спортивных мероприятиях разного уровня в зависимости от возможностей каждого ребенка».
Этот волонтерский проект был представлен на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года», его вяли на заметку. Обсудили его и еще четыре инновационные программы для физического воспитания дошкольников и на городском семинаре руководителей детских садов, что прошел накануне. Так что юных волонтеров в строю явно прибавится.





Анна Вайсергисер
29 ноября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта