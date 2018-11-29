Новости версия для печати Быть волонтером - с детства Как сделать досуг дошкольников не только интересным, но и увлекательным? Этот вопрос не перестает волновать коллектив детского сада № 81 города Орла. Сначала вместе со всей страной его воспитанники стали сдавать нормы ГТО. Теперь, поскольку здесь уверены, что тело развивает спорт, постигают азы бадминтона. За творчество отвечает программа арт-технологии «Теремок». А объединяет все инновации - волонтерское движение.



В Детском саду № 81 спорт в приоритете. Там занимаются художественной гимнастикой и космическим бадминтоном. Это часть новой физкультурной программы, пока их разработано семь. Елена Ступаева, инструктор по физической культуре детского сада №81: «В течение двух с половиной месяцев мы занимаемся, у детей получается. Развиваются все качества - и внимание, и сосредоточенность, и целеустремленность, поэтому бадминтон дает всестороннее развитие». А еще, это единственный детский сад, где в каждой группе есть волонтеры. Кто-то заботится о птицах, кто-то теперь знает все о пчелах. И абсолютно все знают, что такое добро и бескорыстная помощь. Детское волонтерское движение здесь зародилось в 2014-м, тогда стартовал проект «Под флагом добра». С тех пор его не отпускают. Ольга Кузнеченкова, заведующая детским садом №81: «Проект направлен на поиск нетрадиционных путей укрепления здоровья ребенка и стремления воспитанников и их родителей к здоровому образу жизни. В детском волонтерском движении реализуется потенциал дошкольников в спортивных мероприятиях разного уровня в зависимости от возможностей каждого ребенка». Этот волонтерский проект был представлен на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года», его вяли на заметку. Обсудили его и еще четыре инновационные программы для физического воспитания дошкольников и на городском семинаре руководителей детских садов, что прошел накануне. Так что юных волонтеров в строю явно прибавится.









Анна Вайсергисер

29 ноября 2018 года







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