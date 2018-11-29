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Сегодня «Губернаторский контроль» отправился в свой очередной рейд по Орлу

Рабочая группа проверила ремонт трамвайных путей и строительство новых детских садов.

Первой точкой контроля стал трамвайный переезд на пересечение улицы Комсомольской и Кромской. Здесь подрядчик сорвал контрактные сроки, на объекте вторую неделю должны лежать новые резинокордовые плиты. Стоимость по трем объектам 11,5 миллионов рублей. Официальная причина срыва - несогласование работ с заказчиком. По завершению работ будут применены штрафные санкции, планируют закончить в конце этого года.
 
Дальше рабочая группа отправилась на объекты, где строятся новые детские сады в Орле и Орловском районе. Здесь подрядчик идет с опережением графика работ, таким образом, все задачи, которые поставлены губернатором, выполняются в полном объеме.
Алексей Васильев, зам. руководителя департамента строительства ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «В отношении объектов капитального строительства - это детские сады в микрорайоне Зареченском и микрорайоне Болховском - подрядная организация работает хорошими темпами, в настоящее время выполняются работы в две смены, с декабря - в три смены. То есть, те объемы работ, которые запланированы на 2018 год, будут выполнены».
Строительство детских садов начато в рамках соглашения между правительством Орловской области и Министерством образования Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, субсидия составила 290 миллионов рублей. В конце следующего года объекты будут уже сданы, это даст 460 новых мест в дошкольных образовательных учреждениях.
 
Напомним, оба детских сада будут хранить капсулы времени, которые заложил губернатор Орловской области Андрей Клычков на торжественном открытие строек.



Всеволод Трифонов
29 ноября 2018 года

 


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