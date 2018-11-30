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Сегодня депутаты орловского Облсовета обсудят бюджет региона на следующий год

За время работы над проектом бюджета было внесено 160 поправок. Пересматривали расходы и доходы, в итоге, плановое поступление средств удалось значительно увеличить – больше чем на 2 миллиарда рублей.

Кроме того, обсудят такие темы, как квотирование рабочих мест для инвалидов, наказы избирателей, меры поддержки инвесторов в регионе, развитие малого и среднего бизнеса. Всего в повестке дня 26 вопросов.