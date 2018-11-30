Стоп ВИЧ/СПИД

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пятница
30.11.2018
15:13:34
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Стоп ВИЧ/СПИДСегодня орловской молодежи напомнят о том, как опасна чума двадцатого века, и как избежать этой болезни. В городском центре культуры пройдет акция, приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.
В программе - викторины, блицопросы по теме ВИЧ-инфекции, лекции специалистов, а также выступление творческих коллективов и сольных исполнителей.
А завтра в библиотеке им. Пушкина состоится круглый стол «Знать, чтобы жить!». Там выступит сотрудник Орловского центра СПИД, а также представитель сообщества людей, живущих с ВИЧ.
Стоит отметить, что в нашем регионе показатели заболеваемости ниже федеральных значений. Но в группе повышенного риска по ВИЧ-инфекции остаются молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Они составляют почти 46% от общего числа орловцев с положительным ВИЧ-статусом, согласно статистике на 1 ноября этого года.
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