Новости версия для печати Стоп ВИЧ/СПИД Сегодня орловской молодежи напомнят о том, как опасна чума двадцатого века, и как избежать этой болезни. В городском центре культуры пройдет акция, приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.



В программе - викторины, блицопросы по теме ВИЧ-инфекции , лекции специалистов, а также выступление творческих коллективов и сольных исполнителей.

А завтра в библиотеке им. Пушкина состоится круглый стол «Знать, чтобы жить!». Там выступит сотрудник Орловского центра СПИД, а также представитель сообщества людей, живущих с ВИЧ.

Стоит отметить, что в нашем регионе показатели заболеваемости ниже федеральных значений. Но в группе повышенного риска по ВИЧ-инфекции остаются молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Они составляют почти 46% от общего числа орловцев с положительным ВИЧ-статусом, согласно статистике на 1 ноября этого года.





Мария Семак

30 ноября 2018 года







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