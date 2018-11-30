Новости версия для печати Вскоре Орел засияет праздничными огнями Александр Муромский: «Подготовить город к Новому году и создать новогоднее настроение — это наша прямая обязанность».



Украшены будут все районы города – установят елки и сказочных персонажей, подсветят здания. Торговые предприятия города также не останутся в стороне. Многие из них уже завершают новогоднее оформление. Полностью украсить город планируют до 15 декабря, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

30 ноября 2018 года







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