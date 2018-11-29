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Коротко о главном

- В развитие Шаблыкинского района в этом году было вложено 600 млн. рублей. На что потрачены эти деньги?

- Пересечение сроков и проблем. Когда завершат работы на трамвайном переезде в Орле?

- 9 млн - как песок сквозь пальцы? КСП Орла выявила нарушения при покупке песко-соляной смеси.

- За чистоту в ответе - все. Сегодня депутаты Горсовета Орла внесли изменения в правила благоустройства.

- На родине классика продолжает звучать «тургеневское слово». Сегодня выбрали лучших чтецов области.