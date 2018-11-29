Новости версия для печати Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков совершил рабочую поездку в Шаблыкинский район Более 600 млн рублей в этом году было вложено в развитие Шаблыкинского района. Большинство этих средств пошло на ремонт дорожной сети. В частности были приведены в порядок две очень важные для этого муниципального образования транспортные артерии. Одна из них автодорога Шаблыкино - Юшково, протяженностью 13 километров была торжественно открыта сегодня.



С просьбой отремонтировать автодорогу Шаблыкино - Юшково жители поселка Шаблыкино обратились к главе региона в декабре прошлого года. И вот он - долгожданный момент: красная ленточка перерезана. Подрядчик справился с поставленной задачей на отлично, все работы были закончены даже раньше намеченного срока. Стоимость работ по контракту почти 250 млн рублей, больше половины из них федеральные средства. Василий Колодезный, генеральный директор подрядной организации: «Специфическая работа - выполнять капитально ремонт на такой дороге, не сбрасывая движения. Это было сложно. Но коллектив опытный и с этой задачей справился». Эта автодорога, которая связывает с районным центром сразу несколько населенных пунктов, является очень оживленной, и, что очень важно, по ней осуществляется доставка детей в школу. Еще одна автотрасса - Шаблыкино - Сомово - Рядовичи. Ее ремонт вышел на финишную прямую. Протяженность почти 12 километров. Особых нареканий на качество также нет. Однако если к работе дорожников у местных жителей только отдельные замечания, то к муниципальной власти конкретные претензии. Жители сразу двух населенных пунктов - Косуличи и Петрушково - не имеют доступа к водоснабжению с завидной регулярностью. До конца недели вопрос должен быть закрыт, пообещал глава района. А вот проблему с ФАПом так быстро не решить. Работает он здесь всего два дня в неделю и то находиться в нем не возможно - помещение не отапливается. Были вопросы и о работе Шаблыкинской ЦРБ, слухи о ее закрытии оказались сильно преувеличены. Сегодня восемь человек из категории детей-сирот получили долгожданные ключи от собственного комфортабельного жилья. Квартиры построены в домах по быстровозводимой технологии. Условия, в каких будут жить новоселы, глава региона проверил лично. Довольны переменами и в шаблыкинской средней школе. По их просьбе из областного бюджета были выделены средства на ремонт фасада. Работы также уже закончены. Кроме того в этом году здесь появился новый компьютерный класс - подарок от крупного агрохолдинга. Глава региона оценил новые возможности в освоении информационных технологий. Андрей Клычков, губернатор и председатель правительства Орловской области: «На дороги района было направлено более полумиллиарда рублей, все качественно, все в срок. Это самый главный итог той работы, которую районные и областные власти проводили совместно в этом году». Сергей Новиков, глава Шаблыкинского района: «Пожелание жителей и мое желание - это одно, но без поддержки и помощи областного правительства и Андрея Евгеньевича Клычкова мы бы этого не сделали». И в завершении рабочей поездки глава региона оценил новый спортивный комплекс. Это современная всепогодная футбольная площадка и хоккейный корт. Простаивать они точно не будут. Уже завтра каток будет залит. А еще у местной хоккейной команды скоро появится настоящий профессиональный тренер.









Оксана Гранн

29 ноября 2018 года







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