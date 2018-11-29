Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков совершил рабочую поездку в Шаблыкинский район

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четверг
29.11.2018
22:42:36
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Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков совершил рабочую поездку в Шаблыкинский районБолее 600 млн рублей в этом году было вложено в развитие Шаблыкинского района. Большинство этих средств пошло на ремонт дорожной сети. В частности были приведены в порядок две очень важные для этого муниципального образования транспортные артерии. Одна из них автодорога Шаблыкино - Юшково, протяженностью 13 километров была торжественно открыта сегодня.
С просьбой отремонтировать автодорогу Шаблыкино - Юшково жители поселка Шаблыкино обратились к главе региона в декабре прошлого года. И вот он - долгожданный момент: красная ленточка перерезана. Подрядчик справился с поставленной задачей на отлично, все работы были закончены даже раньше намеченного срока. Стоимость работ по контракту почти 250 млн рублей, больше половины из них федеральные средства.
Эта автодорога, которая связывает с районным центром сразу несколько населенных пунктов, является очень оживленной, и, что очень важно, по ней осуществляется доставка детей в школу.
Еще одна автотрасса - Шаблыкино - Сомово - Рядовичи. Ее ремонт вышел на финишную прямую. Протяженность почти 12 километров. Особых нареканий на качество также нет. Однако если к работе дорожников у местных жителей только отдельные замечания, то к муниципальной власти конкретные претензии. Жители сразу двух населенных пунктов - Косуличи и Петрушково - не имеют доступа к водоснабжению с завидной регулярностью. До конца недели вопрос должен быть закрыт, пообещал глава района. А вот проблему с ФАПом так быстро не решить. Работает он здесь всего два дня в неделю и то находиться в нем не возможно - помещение не отапливается.
Были вопросы и о работе Шаблыкинской ЦРБ, слухи о ее закрытии оказались сильно преувеличены.
Сегодня восемь человек из категории детей-сирот получили долгожданные ключи от собственного комфортабельного жилья.
Квартиры построены в домах по быстровозводимой технологии. Условия, в каких будут жить новоселы, глава региона проверил лично.
Довольны переменами и в шаблыкинской средней школе. По их просьбе из областного бюджета были выделены средства на ремонт фасада. Работы также уже закончены. Кроме того в этом году здесь появился новый компьютерный класс - подарок от крупного агрохолдинга. Глава региона оценил новые возможности в освоении информационных технологий.
И в завершении рабочей поездки глава региона оценил новый спортивный комплекс. Это современная всепогодная футбольная площадка и хоккейный корт. Простаивать они точно не будут. Уже завтра каток будет залит. А еще у местной хоккейной команды скоро появится настоящий профессиональный тренер.
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